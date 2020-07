L’edizione odierna di “Repubblica” parla della questione migranti. In Libia la guardia costiera pagata e formata con i fondi italiani spara sui migranti appena riportati indietro uccidendone tre e ferendone altri quattro, in Tunisia il governo, per dare prova di impegno dopo la visita della ministra Lamorgese, dà notizia di due barche in partenza per l’Italia intercettate . scrive il quotidiano -. Ma i migranti continuano a sbarcare a Lampedusa a centinaia. E i test sierologici e i tamponi, effettuati subito e a distanza di giorni, rivelano sempre nuovi positivi al Covid: 9 a Pozzallo, 1 a Palermo, 22 tra quelli trasferiti a Saluzzo.