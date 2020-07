L’edizione odierna de “La Sicilia” parla della situazione in casa rossoazuzurra. Cristiano Lucarelli non sarà più l’allenatore del Catania. Il tecnico livornese, infatti, si è già accordato con la Ternana. «Auguro di tutto cuore alla squadra le migliori fortune», ha dichiarato Lucarrelli, «Non dimenticherò mai le due stagioni in rossazzurro nonostante le tante difficoltà. Un grazie sincero va ai tifosi, con me sono stati eccezionali». Adesso in pole position per la panchina c’è Gaetano Auteri, ma nell’agenda di Maurizio Pellegrino ci saranno di sicuro altri nomi.