L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle proroga dello stato d’emergenza in Italia fino al 15 ottobre. Proseguirà lo smart working per i dipendenti pubblici e privati – scrive il quotidiano -. Il commissario Domenico Arcuri potrà acquisire tutto il necessario (dai banchi alle mascherine) per la ripresa delle scuole evitando gli appalti. Ma proprio nelle scuole, come ha chiesto la maggioranza al Senato, non si dovranno sistemare i seggi per le elezioni regionali di settembre. Ma con la proroga, di fronte a una nuova ondata di Covid, sarà possibile fissare nuove “zone rosse”, bloccare i voli, trovare posti letto in alberghi. Ma soprattutto, per Conte, sarà ancora possibile utilizzare i Dpcm.