L’edizione odierna di “Repubblica” parla dello stato di emergenza che in Italia sarà prorogato fino al 15 ottobre. Il compromesso – scrive il quotidiano -, è arrivato con una mozione che ottiene 157 sì giallorossi, con il Movimento che perde il voto del senatore Mattia Crucioli, dato per vicino al passaggio alla Lega. Il premier sceglie l’Aula del Senato per inviare messaggi rassicuranti al Parlamento. «La proroga – premette l’avvocato – è disposta da ragioni tecniche, ma non volevo precludere una valutazione politica». «Non c’è alcuna intenzione di alimentare paure ingiustificate nella popolazione», sostiene Conte, ma semplice necessità di contrastare il Covid, perché «il virus circola ancora».