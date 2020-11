L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ipotesi del rimpasto.

Per la seconda volta in un mese, Matteo Renzi varca la soglia di Palazzo Chigi per un incontro riservato col premier Giuseppe Conte. La voglia di un rimpasto nell’esecutivo accomuna Pd, Movimento 5 Stelle, renziani.







«Non è pensabile fare un rimpasto del genere senza passare per una

crisi», dicono – come in coro – ben tre ministri. Conte dovrebbe dimettersi, salire al Colle e a quel punto tutto potrebbe succedere.