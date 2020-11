L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Il Paese si decolora e il cuore del Nord riapre i suoi negozi. A partire da

domani passano da rosso ad arancione Lombardia, Piemonte e Calabria e da arancione a giallo Sicilia e Liguria.





In rosso restano, almeno

per un’altra settimana, Toscana, Campania, Val d’Aosta, Abruzzo e

provincia autonoma di Bolzano, così come ancora arancioni saranno

Emilia Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Basilicata