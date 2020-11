L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul problema rifiuti a Palermo.

E’ corsa contro il tempo per scongiurare l’emergenza sanitaria in città. L’obiettivo è arrivare entro Natale con le strade pulite, anche se a Bellolampo la situazione è destinata a restare critica.





La Rap punta a impiegare mezzi straordinari, da affittare da altre ditte, a cominciare dalle pale meccaniche.



«A Natale in discarica la situazione sarà ancora critica, ma la città sarà pulita – dice l’assessore comunale Sergio Marino – Ci vorranno almeno

venti giorni per recuperare con i mezzi della Rap, meno se ci affidiamo anche ad altre ditte. Tutto per scongiurare un’emergenza sanitaria».