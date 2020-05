L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Alberto Samonà, neo assessore regionale ai Beni culturali in quota Lega. In passato è stato iscritto al Grande oriente d’Italia: «Non sono iscritto ad alcuna loggia massonica, sono solo un appassionato di esoterismo e massoneria. Sono stato iscritto al Grande oriente d’Italia ma non ne faccio più parte da tanti anni — dice — il mio era un interesse puramente culturale e legato agli studi sulla metafisica e la spiritualità che coltivo da sempre e non hanno niente a che vedere con la politica. Non ne faccio più parte da molto prima di entrare nella Lega. È una storia chiusa da tempo. Per questo confermo che non sono iscritto ad alcuna loggia e ad alcuna massoneria».