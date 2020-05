L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno in campo. I calciatori riscontrano diverse difficoltà dopo due mesi senza colpire un pallone. Pau Lopez s’è fatto male a un polso per una parata troppo fiacca. Manolas s’è procurato una lesione di secondo grado, giocando a calcio- tennis. Alcuni club hanno strutturato gli allenamenti per prevenire rischi: la mattina sessioni con la palla, nel pomeriggio lavoro fisico. Il motivo: quando si è già stanchi, soprattutto dopo tutti questi giorni di mobilità ridotta, in cui la ruggine si è accumulata nei muscoli, è maggiore il rischio di non attivare la normale gestione dell’allenamento tecnico.