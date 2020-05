L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla paura del contagio nel mondo dell’istruzione. I docenti e i presidi siciliani disertano le commissioni degli esami di maturità, che va effettuato “in presenza”. «Dal monitoraggio delle istanze presentate per la candidatura a presidente di commissione — scrive Suraniti — risulta un numero di domande inferiore rispetto a quello dello scorso anno scolastico». Ed invita «le scuole ad acquisire ulteriori candidature». C’è la paura del contagio. L. M., docente di Matematica in un liceo palermitano, è lapidaria. «Fare gli esami in presenza — dice — presenta più rischi di contagio».