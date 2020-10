L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui disordini nelle principali città italiane a causa dell’ultimo DPCM.

A Torino bombe carta e lanci di bottiglie contro la sede della Regione, poi la violenza dei manifestanti distrugge le vetrine della strada dello shopping di lusso in via Roma. La miccia innescata tre giorni fa a piazza Plebisicito a Napoli è già riuscita a propagare il fuoco da un capo all’altro d’Italia: Torino, Milano, Trieste, Lecce, Viareggio, Pescara, Catania, Cremona. L’Italia in rivolta.





Nella cabina di regia del Viminale è scattato lo stato di massima allerta e le indicazioni che sono state date ai prefetti sono quelle della massima fermezza contro qualsiasi manifestazione di violenza.