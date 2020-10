L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla chiusura di bar e ristoranti alle 17.

La città prova a non spegnere le luci ma non c’è isteria stavolta, né tensione, solo un voler dire che “ basta, un’altra volta no”. Al Massimo, alle 17:55 i clienti si affrettano a pagare il caffè ordinato al Bar Ruvolo e si chiedono se «chi ha chiuso i teatri è mai venuto a vedere come ci eravamo organizzati».





Danilo Li Muli di Ke Palle, tira dentro anche i tavolini e cerca di capire cosa può e cosa non può fare: «Il decreto Conte dice che devo chiudere alle 18 e fare solo asporto. Quello Musumeci che devo chiudere del tutto alle 23. L’ordinanza di Orlando dice che l’alcol il venerdì, il sabato e la domenica dopo le 21 non lo posso vendere nemmeno da asporto. Giusto, o no? Sono confuso».



Nel giorno del quasi lockdown, la gente si ritira ma con calma. Non vuole cedere alla paura.