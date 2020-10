L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Conte in merito all’ultimo DPCM.

«Queste misure non sono in discussione». Conte ammette però che le decisioni prese vanno fatte comprendere meglio «a una popolazione in sofferenza, che legittimamente chiede di conoscere i motivi delle scelte del governo. Puntiamo a ridurre momenti di incontri e soprattutto l’afflusso nei mezzi di trasporto».





L’obiettivo dichiarato è spingere le persone a stare a casa: diminuire i contatti significa poterli tracciare meglio quando si scopre un positivo: «Senza queste misure la curva è destinata a sfuggirci di mano – dice Conte -invitando tutti alla «responsabilità».