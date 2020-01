L’edizione odierna della “Repubblica” si è soffermata sull’emergenza in difesa del Palermo. Mister Pergolizzi pensa alla difesa a tre per fare fronte alle assenze dei terzini titolari Masimiliano Doda e Francesco Vaccaro. Ieri a Boccadifalco il tecnico rosanero ha schierato due formazioni con tre centrali, rispettando la regola degli under con i giocatori disponibili. Nel corso delle esercitazioni Pergolizzi ha provato il 3- 5- 2 e il 3- 4- 1- 2. Nel primo caso hanno trovato spazio il 2000 Peretti, Lancini e Crivello in difesa; il 2001 Ferrante, il 1999 Ambro, Mauri, Langella ( classe 2000) e Martinelli; in attacco Ricciardo e Floriano. Con il 3- 4- 1- 2, invece, Accardi, Marong e Bechini in difesa; Felici, Kraja, Martin e Vaccaro a centrocampo; Silipo alle spalle di Sforzini e Rizzo Pinna. Domenica contro il Roccella il 2001 Felici dovrebbe prendere il posto di Ferrante, con la prima formazione che si avvicina molto a quello che nelle intenzioni di Pergolizzi sarà lo schieramento titolare. Oggi i rosanero disputeranno il consueto test di metà settimana per collaudare schemi e situazioni di gioco e si potrebbero avere notizie in più sugli undici che scenderanno in campo domenica. Nella lunga sfida a distanza con il Savoia, il Palermo non è l’unico ad avere problemi di formazione. Anche i campani infatti domenica dovranno fare i conti con tre squalificati: contro il Marina di Ragusa non ci saranno Antonio Guastamacchia, squalificato per due giornate, Matteo Dionisi e Mattia Tascone.