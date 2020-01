L’edizione odierna della “Repubblica” si è soffermata sulla questione legata al centro sportivo del Palermo e sul vertice che si terrà presso gli uffici della Regione. Inizialmente il progetto del centro sportivo doveva essere finanziato con i proventi dell’azionariato popolare, ma la cifra messa insieme con il progetto è stata ben al di sotto delle aspettative: l’offerta più alta, infatti, è stata di 68.350 euro messa insieme dai 452 soci degli ” AmiciRosaNero”. L’obiettivo è disputare il primo allenamento entro l’anno. Sull’area compresa fra via case Rocca e viale del Fante nel corso degli anni si sono moltiplicati idee e attenzioni, ma mai nessuno si era spinto oltre la prima fase progettuale. Nel 2002 il piano d’uso del parco della Favorita, elaborato dall’architetto paesaggista Ornella Amara, aveva incluso l’area dell’allora campo rom a quella del parco, dando un indirizzo preciso a eventuali progetti futuri. C’era chi voleva ampliare il prato dedicato a Vincenzo Florio che sorge accanto allo stadio delle Palme fino a comprendere quella zona, creare aree attrezzate per il fitness o, come il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo Francesco Giambrone, un parcheggio ecosostenibile alberato e a fondo naturale per il Teatro di Verdura.