In vista della sfida di domenica tra Savoia e Marina di Ragusa, il direttore generale del Marina Nunzio Calogero è intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, ecco qui di seguito le sue parole. «Già ad inizio campionato, il Savoia era tra le 3/4 squadre più forti del girone. Ora che si è rafforzata ulteriormente, credo che sia, a livello dei rosa, più avanti rispetto al Palermo. Sono arrivati Orlando, De Vena, Scalzone e cioè tutti giocatori di categoria superiore. Inoltre c’è Cerone che all’andata ha segnato 2 gol; per cui è davvero forte. Credo che la rosa sia stata migliorata anche grazie al fatto che il Palermo non ha dato al sterzata decisiva nella seconda parte del girone di andata e quindi trovarsi a 3/4 punti dai rosa-nero, ha spinto la famiglia Mazzamauro ad investire ulteriormente. A quest’ultima vanno i miei complimenti perchè è una società seria, solida e può ambire alla Serie C».