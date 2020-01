In vista della sfida di domenica tra Savoia e Marina di Ragusa, il direttore generale del Marina Nunzio Calogero è intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, ecco qui di seguito le sue parole: «Come già spiegato alla società ed in particolare a Luca Espinosa, abbiamo scelto di giocare alle 14:30 per il fatto che i ragazzi dovranno fare 10/11 ore di pullman e molti il giorno dopo lavorano, per cui posticipare la gara anche solo di mezz’ora è molto importante. Il Savoia aveva tutti gli interessi per giocare alle 15 poichè l’affluenza è maggiore, anche io avrei chiesto di giocare alle 15 se avessi un impianto come quello di Torre Annunziata. Ricordo che dopo la gara con il Nola, tornammo a casa alle 3 di notte. Ci tengo a sottolineare questo, perchè nell’ultimo periodo ci sono state tante polemiche tra il Savoia ed il Palermo riguardo gli orari delle gare. Ringrazio la famiglia Mazzamauro che ha subito capito le problematiche e ci è venuta incontro».