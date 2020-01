L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sull’emergenza gol del Palermo. Dallo scorso turno di campionato, i rosanero hanno perso uno dei primati della prima parte di stagione: non sono più loro a vantare il miglior attacco del girone, perché sono stati sorpassati dall’Acireale che è andato a segno 34 volte contro le 33 della compagine di Pergolizzi. Non c’è dubbio che qualcosa si è inceppato: dopo la scorpacciata contro il Corigliano, un 6-0 che firmò la decima vittoria consecutiva, il Palermo ha rallentato la propria produzione offensiva. Appena 8 reti nelle ultime 9 partite, sia pure con qualche episodio non fortunato come i due rigori sbagliati col Troina, o le clamorose occasioni fallite a Pratola Serra da Sforzini e Ficarrotta.