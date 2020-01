L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla fatica del Palermo, nelle ultime uscite, a trovare la via della rete. Nelle ultime esibizioni i rosanero hanno mostrato un’evidente fatica a creare palle gol nitide. Sabato scorso contro il San Tommaso l’atteggiamento è stato del tutto deficitario, tanto che i rosa hanno subito la rete del pareggio invece di chiudere la pratica. Rosario Pergolizzi ne è consapevole, tanto è vero che ha spinto per avere Floriano, l’ex barese ha bisogno di un po’ di tempo per inserirsi nel tessuto collettivo ed in ogni caso deve essere messo nelle condizioni per rendere al meglio. Deve crescere tutta la manovra di costruzione, soprattutto adesso che mancherà uno dei pistoni essenziali del motore rosa, la catena di destra che con Doda e Kraja (o Langella), ha prodotto parecchie situazioni da gol e che adesso dovrà rinunciare alla corsa e alle accelerazioni del difensore albanese. La ricerca eccessiva del lancio lungo per la spizzata di Ricciardo o per evitare il pressing può avere un senso nelle gare esterne su campi stretti, meno al Barbera dove la squadra deve cercare i propri uomini decisivi e magari concludere più spesso da fuori area.