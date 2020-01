L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista del match contro il Roccella. Il tecnico dei rosa sta pensando ad una variazione del modulo solo in parte legata alle assenze di Doda e Vaccaro, che durerà almeno per 3 partite, ma che sarà necessaria per trovare nuovi equilibri. Ieri a Boccadifalco il Palermo ha lavorato a lungo sulla difesa a 3 (Peretti, Lancini, Crivello) il che porterebbe un centrocampo a 5 (o a 4 con un trequartista) con Felici esterno destro di evidente proiezione offensiva e Martinelli adattato dall’altro lato. Gli under obbligatori sarebbero tutti dei 2000 e 2001: Peretti, Langella, Kraja e Felici, con l’alternativa Ambro (1999). Davanti in tandem Ricciardo e Floriano.