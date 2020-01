L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla questione legata agli allenamenti dei rosa presso il campo di Boccadifalco. Nel giro di pochi giorni, salvo sorprese, i rosanero potranno allenarsi in pianta stabile al “Tenente Onorato”. Il campo di Boccadifalco di proprietà dell’Esercito diventerà la casa anche del nuovo Palermo che, come dimostra la seduta sostenuta dalla squadra lunedì al “Pasqualino” di Carini, impianto che ha ospitato i rosa per quasi tutta la prima parte di questa stagione introdotta dalle due settimane di lavoro al Centro Universitario Sportivo, non ha ancora una sistemazione definitiva. La bozza d’accordo tra il club e l’Ente militare è stata già delineata (superata la parte burocratica più pesante resta soltanto l’ok dello Stato Maggiore Esercito Sport) ma, allo stato attuale, manca il documento che indichi il Palermo come unico soggetto autorizzato a prendere possesso della struttura. E in attesa della stipula della convenzione per la concessione e uso dell’impianto, gli uomini di Pergolizzi restano a Boccadifalco in via informale in base ad un accordo che, come avvenuto finora nella prima metà di gennaio, viene rinnovato verbalmente. E che prevede la presenza della squadra al “Tenente Onorato” durante la settimana tranne (per ragioni legate al costo del personale) i giorni festivi o prefestivi. Motivo per cui sabato, alla vigilia della gara con il Roccella, la rifinitura è in programma al “Barbera”.