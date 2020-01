L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla situazione in casa Catania. Sicuramente la squadra etnea non sta vivendo la sua miglior stagione, sia dal punto di vista societario che a livello di risultati. Cristiano Lucarelli e i suoi giocatori faranno di tutto per sovvertire i pronostici e raggiungere gli spareggi, ma ci vorranno attributi. Nel frattempo la cordata di imprenditori che intende rilevare il Catania sta lavorando seriamente per approdare alla staffetta con l’attuale proprietà. Certo, la situazione debitoria del club rossazzurro impone tempi lunghi anche agli acquirenti, ma entro la fine del mese è probabile che si verrà fuori dall’attuale situazione di stallo. Poi toccherà a Lucarelli e ai suoi darsi da fare. Ma quali saranno i “suoi” di Lucarelli? Sul fronte mercato l’interessamento del Catania nei confronti di Francesco Salandria, come anticipato nei giorni scorsi, è concreto ed è stato confermato anche sulla sponda reggina. Il ragazzo piace per la sua poliedricità a Lucarelli e alla fine dovrebbe vestire i colori rossazzurri. Anche sull’attaccante del Livorno, Murilo, sembra che si stia puntando forte, ma fin quando Curiale manifesterà la ferrea intenzione di restare al Catania o fino a quando Di Piazza non verrà ceduto al Catanzaro (sempre che l’affare si voglia realmente fare), spazio per il calciatore non ce ne sarà. L’augurio, però, è che sia Di Piazza sia Curiale dimostrino sul campo in maniera diversa, rispetto a quanto fatto domenica scorsa, il proprio attaccamento verso questo club e questa città. A proposito della gara di domenica Pinto, uscito in barella, è tornato nei ranghi, mentre difficilmente sarà recuperato Jacopo Dall’Oglio, che a seguito della distorsione rimediata alla caviglia salterà probabilmente la gara con il Potenza e quella del mercoledì successivo con l’Avellino.