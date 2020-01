L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulle trattative di mercato del campionato di Serie B. Il Pescara è sulle tracce di Stefano Pettinari (28), su cui però si registra il muro del Trapani. Federico Melchiorri (32) è in scadenza, ma il Perugia chiede una cifra ritenuta elevata dal Delfino. Oltre ai nomi usciti fuori nelle ultime settimane, i rumors di mercato parlano di un interessamento della società abruzzese per Nicola Citro (30) del Frosinone. Sul trentenne attaccante ciociaro si registrano però anche gli interessamenti di alcune società di Lega Pro, e in particolare di Bari e dei cugini del Teramo. Potrebbe arrivare in Abruzzo Santiago Roman (19) in forza alla formazione messicana del Puebla. Si tratta di un difensore centrale di grande prestanza fisica. Sulle uscite si comincia a muovere qualcosa, anche se la società biancazzurra deve ancora sfoltire parecchio. Davide Vitturini (23) è stato ceduto a titolo definitivo alla Feralpisalò (50% al Delfino in caso di vendita futura), Alessandro Celli (22) è andato in prestito al Rieti. In partenza Matteo Brunori (25), lo svedese Svante Ingelsson (21) e Ibrahima Diallo (21).

Il difensore rumeno Romario Benzar (27) è stato ceduto dal Lecce al Perugia mentre, sempre dalla società giallorossa, Davide Ricciardi (23) ha preso la strada verso Trapani. La società isolana, dopo quella di Mbala Nzola (24) allo Spezia, ha dato luce verde al ritorno al Parma di Cristian Cauz (23). I siciliani, intanto, sono vicini a chiudere per il terzino del Benevento Bright Gyamfi (23) e per Moussa Sow (34), attaccante svincolato. Sempre per l’attacco si fa strada anche il nome Guido Vadalà (19) dell’Universidad de Concepcion. Suggestione per il centrocampo: è Tino Costa (35) dell’Atlético Nacional. Nember segue sempre Tomas Kupisz (30) del Bari. Vicini anche Ivan Rossi (26) centrocampista del River Plate e Francisco Pizzini (26), ala sinistra dell’Independiente.

Terzo colpo in entrata per l’Ascoli. Sono stati definiti gli ultimi dettagli per il passaggio in bianconero del trequartista Leonardo Morosini (24) che ha preferito questa destinazione alle sirene inglesi, dove lo cercavano Birmingham e Brighton. Oggi stesso il calciatore dovrebbe arrivare in città per le visite mediche. Intanto si registra un nuova “offensiva” del Vicenza per il centravanti, nonché capitano ascolano Matteo Ardemagni (32), al quale il club veneto ha offerto un contratto importante fino a giugno 2023. In caso di partenza di Ardemagni si fa largo l’eventualità di un arrivo del pari ruolo e pari età Federico Melchiorri (32), teoricamente in uscita dal Perugia dove con Massimo Oddo aveva avuto poco spazio. Intanto, per quanto riguarda il terzino che dovrà sostituire Salvatore D’Elia (30), passato al Frosinone, si fa sempre più prepotente la candidatura di Luca Ranieri (20) della Fiorentina, anche se restano attive quelle di Alessandro Tripardelli (21) del Sassuolo e Leonardo Sernicola (20), anche lui di proprietà del club emiliano, ma attualmente in prestito all’Entella.

In casa Entella si festeggia l’ingaggio di Luca Mazzitelli (24) che arriva in biancoceleste dal Sassuolo. Il Pisa resta in pressing sull’esperto centrale del Piacenza Antonio Pergreffi (32). In casa Empoli, salutato Kevin Piscopo (21), girato in prestito alla Carrarese, da dove era arrivato la scorsa estate, la società toscana continua a lavorare al mercato in uscita. Sempre richiestissimo Stefano Moreo (26), comunque rientrato ad allenarsi a pieno regime e per questo vicino alla convocazione per la partita contro la Juve Stabia. Il Pordenone, comunque, resta la prima opzione per il prossimo futuro dell’attaccante. Con la Sampdoria prosegue la trattativa per la partenza su sponda blucerchiata di Antonino La Gumina (23). Il Venezia ha definito ufficialmente lo scambio di punte col Pordenone: in Friuli si trasferisce Riccardo Bocalon (30), che è stato presentato già in giornata, mentre il Venezia ha preso Gaetano Monachello (25). La società di Tacopina ha anche messo sotto contratto fino a giugno lo svincolato Cristian Molinaro (36), mentre Lorenzo Gavioli (20) termina anzitempo il prestito e torna all’Inter prima di accasarsi al Ravenna.