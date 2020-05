L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul prezzo dei voli. Alitalia reintrodurrà alcune tratte su cui volerà a capienza dimezzata: l’assenza di concorrenza e la disponibilità limitata ha fatto schizzare le tariffe al rialzo. Per un volo Roma-New York — dall’11 al 14 giugno — si pagano 1.072 euro viaggiando in economy con solo bagaglio a mano e cento euro in più per mettere un collo da 23 kg. in stiva. A febbraio scorso, stagione meno appetibile, tra la capitale e la grande mela si volava con poco più di 300 euro. A luglio dovrebbero ripartire anche le low-cost, ma le tariffe saranno più alte del solito.