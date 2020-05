L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul toto-allenatore in casa Palermo. Festival dei nomi, con le attenzioni che si sono concentrare su Scienza e Caserta. Il primo, un emergente che viene da tre stagioni brillanti alla guida del Monopoli, il secondo un ex rosanero, quest’anno alla guida di una Juve Stabia rivelazione in Serie B. Suggestiva, ma finora priva di concretezza l’ipotesi Giovanni Tedesco. Martedì verrà ratificato l’addio con mister Pergolizzi. Nel CDA si discuterà delle spese per la prossima stagione. Si dovrà capire dove potrà arrivare il Palermo, tenendo conto del progetto relativo alla realizzazione del centro sportivo.