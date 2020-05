L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla stagione balneare. «Stiamo correndo all’impazzata ma l’allestimento di una spiaggia è una operazione complessa. Stiamo provando a non trasformare i nostri stabilimenti in reparti ospedalieri», spiega Antonio Capacchione presidente del sindacato balneari. Scene da piena estate a Mondello, con una presenza massiccia di bagnanti che ha mandato all’aria le misure di distanziamento. Stretta sulle spiagge libere in Costiera Amalfitana, dove alcuni sindaci hanno disposto la chiusura degli arenili. Provvedimento analogo è stato adottato dal sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica che ha disposto il divieto di accesso alla spiaggia libera fino al 29 maggio, dove si potrà accedere solo su prenotazione.