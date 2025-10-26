Repubblica: “Peda flop. Le pagelle di Catanzaro-Palermo”

Nel suo articolo pubblicato su la Repubblica – Palermo, Massimo Norrito analizza la sconfitta del Palermo al Ceravolo sottolineando una prova sottotono, con poche idee e diversi errori individuali. In una serata difficile per i rosanero, si salva soltanto Joronen, autore di parate decisive, mentre in avanti manca ancora brillantezza e cattiveria.

Joronen 6,5

È bravo a salvare su Pontisso lanciato da solo a rete. Meno bravo sul gol di Cissè che gli tira sul primo palo anche se da distanza ravvicinata. Nella ripresa salva su Iemmello.

Pierozzi 5,5

L’ingiusta ammonizione dopo solo otto minuti lo condiziona e soprattutto lo innervosisce. Non rende come suo solito.

Dal 1’ st Bereszynski 6

Entra quando il Catanzaro ha fatto gol e quindi allenta la sua pressione. Se la cava senza grandi problemi mettendosi sulle tracce di Cissè.

Peda 4,5

Un primo tempo da dimenticare. Un liscio, una uscita sbagliata e un pasticcio in area da terra sul gol di Cissè. Si salva nei primi due casi, non nel terzo. Completa con un’ammonizione evitabile nella ripresa.

Ceccaroni 6

Attento, controllato. Forse troppo. Se in fase difensiva non corre nessun problema, è in quella offensiva che il Palermo avrebbe maggiore bisogno delle sue incursioni che arrivano raramente.

Diakitè 6

Inizia qualche metro più avanti e sfiora il gol. Arretra su Cissè dopo l’ammonizione di Pierozzi dando vita a un bel duello, ma se lo perde sul gol. Quando entra Bereszynski può allentare i compiti di marcatura e tornare a spingere.

Segre 6

Prova a dare ordine. A volte ci riesce, altre no. Va al tiro e prova a fare argine davanti alla difesa.

Dal 32’ st Corona sv

Ranocchia 5

È uno di quelli che potrebbe e dovrebbe prendere la squadra per mano, ma complice una gara poco spettacolare si adegua all’andazzo senza dare la scossa.

Dal 32’ st Gomes sv

Augello 5,5

È vero, si sovrappone e cerca spazio sulla fascia, ma conclude poco con il cross, suo marchio di fabbrica. Quando lo fa, come nel secondo tempo per Pohjanpalo, diventa pericolosissimo.

Dal 27’ st Vasic 5,5

Si sistema sulla fascia ma non riesce a dare quell’impronta che Inzaghi gli chiedeva.

Palumbo 5,5

Vale un po’ il discorso fatto per Ranocchia. Con un mezzo punto in più perché lui prova a cercare palla partendo da lontano e va al tiro. Gli manca però l’acuto che tutti si aspettano da uno con le sue qualità.

Le Douaron 5

Inzaghi lo preferisce a Brunori, ma il francese non riesce a incidere e soprattutto a rendersi pericoloso. A volte sembra pestarsi i piedi con Pohjanpalo.

Dal 20’ st Brunori 5

Un’altra gara senza riuscire a incidere. Il capitano è lontano dal Brunori che tutti abbiamo imparato ad apprezzare.

Pohjanpalo 5,5

Il suo colpo di testa nel secondo tempo è da vero centravanti. Sbaglia invece nel finale una palla che doveva solo essere spinta in porta.