Repubblica: “Un Palermo opaco. Sconfitto a Catanzaro perde l’imbattibilità”

Come racconta Massimo Norrito su la Repubblica – Palermo, il pomeriggio rosanero si apre male e si chiude peggio. Prima le vittorie di Cesena e Monza, che scavalcano il Palermo in classifica, poi la sconfitta per 1-0 contro un Catanzaro ancora a secco di successi. Un doppio colpo che fa scivolare la squadra di Inzaghi al quarto posto, a cinque punti dalla vetta, spegnendo l’imbattibilità che durava dall’inizio del campionato.

Il giornalista di Repubblica Palermo evidenzia come la partita sia stata brutta da entrambe le parti, con ritmi bassi e tanti errori tecnici. Il Catanzaro, però, ha avuto il merito di sbloccarla e di gestire il vantaggio fino alla fine. Il primo tempo è da dimenticare per i rosanero: fumogeni dagli spalti, interruzioni e una gara che tarda a decollare. Dopo il giallo eccessivo a Pierozzi all’8’, il Palermo sfiora il vantaggio con Diakité al 13’, ma la conclusione viene respinta da Pigliacelli.

Come scrive Massimo Norrito su la Repubblica – Palermo, la sensazione è che il peso della classifica e delle aspettative renda la manovra pesante. Il Catanzaro prende coraggio e, dopo un errore di Peda, sfiora il vantaggio con Pontisso, ma Joronen salva con un intervento decisivo. È però solo il preludio al gol del vantaggio calabrese: in pieno recupero, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Cissè anticipa tutti e batte il portiere rosanero da distanza ravvicinata per l’1-0.

Nella ripresa, spiega ancora Norrito su la Repubblica – Palermo, il Palermo entra in campo con maggiore convinzione. Bereszynski rileva l’ammonito Pierozzi, e i rosanero spingono con più continuità. Segre ha una buona occasione, ma il suo tiro viene deviato in angolo – non concesso da Pairetto – e Pohjanpalo impegna Pigliacelli di testa sul cross di Augello.

Inzaghi tenta il tutto per tutto, inserendo Brunori e Corona, ma il forcing finale non porta frutti. Anzi, nel finale è ancora Joronen a evitare il raddoppio su Iemmello. Il Palermo esce sconfitto e perde l’imbattibilità, come sottolinea Massimo Norrito nel suo articolo per la Repubblica – Palermo, chiudendo una giornata amara che impone riflessioni e reazione immediata: martedì contro il Monza servirà una prova di carattere per rialzarsi subito.