L’edizione odierna di Repubblica parla dei giocatori che si sono aggiunti per la raccolta fondi organizzata a favore di Palermo. Dopo Chiellini – si legge -, anche Paulo Dybala ha sfruttato una storia Instagram per pubblicare una fotografia in maglia rosanero seguita dalla scritta “Insieme per Palermo”. “U Picciriddu” dunque, non si è scordato della sua prima squadra italiana e si è messo a disposizione.