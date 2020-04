Dopo l’incontro di ieri in videoconferenza tra Conte e i presidenti di regione, è stata data la possibilità ai governatori di prorogare le loro ordinanze fino al 13 aprile. Ma, secondo quanto riporta “GDSLit”, dopo quella data le misure contro il coronavirus dovranno essere uniformi in tutta Italia. Il premier offre ai governatori di collaborare per elaborare insieme le misure da adottare a partire dal 14 aprile e più in generale per gestire la “fase 2” di “convivenza” con il coronavirus. Musumeci ha chiesto maggiori controlli delle forze dell’ordine e della definizione di un’intesa sul piano finanziario. ECCO LA NUOVA ORDINANZA