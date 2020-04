Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Pietro Lo Monaco, attuale consigliere federale della Lega Pro, si è espresso così in merito alla possibile ripresa del campionato di serie C: «Siamo stati aggrediti da una pandemia che sta facendo migliaia di morti e che praticamente rende difficilissima una ripresa economica. Al di là delle vite umane che stiamo perdendo, ci saranno danni incalcolabili su tutte le aziende del paese. Questa pandemia, come ho sempre affermato, rischia di fare migliaia di morti ora e milioni di licenziati in futuro. In questa situazione anche il calcio ne soffre. Ad oggi l’unica situazione che va discussa è quella della sospensione del campionato, perché è impossibile continuare un campionato che ad oggi rischia di non avere un senso. Mi sembra abbastanza utopistico pensare ad una ripresa: la serie A è diversa dalla Serie C. Gli interessi sono totalmente diversi. Ipotizzando una ripresa a maggio, si finirebbe ad agosto; e il prossimo campionato quando dovrebbe iniziare? A novembre? D’altra parte io penso che il coraggio di chiudere il campionato con la cristallizzazione delle classifiche lo stanno avendo anche altri paesi europei: leggasi il Belgio. Non vedo perché qui bisogna cercare un qualcosa che non esiste. La pandemia ha colpito tutti».