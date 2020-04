L’edizione odierna di “Repubblica” annuncia che in Sicilia partiranno i test per la ricerca degli anticorpi del Coronavirus nel sangue. Il laboratorio del Policlinico di Catania è già partito e a breve i test del sangue saranno disponibili anche al Policlinico di Palermo e all’ospedale Cervello. «Ci sono almeno seimila positivi asintomatici non individuati», dicono i medici di famiglia.

Ieri il comitato tecnico- scientifico regionale, dopo alcune resistenze dovute ai limiti dei test rapidi ha dato il via libera. Secondo gli esperti « ci sono sufficienti evidenze scientifiche che sorreggono la validità e l’utilità di questi test rapidi in ausilio alla sierologia classica e ai tamponi rinofaringei». Questi test rapidi, andranno eseguito sui soggetti asintomatici – conclude il quotidiano -.