L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Francia. I numeri dell’epidemia continuano a crescere. Da oggi la regione di Parigi è considerata “zona di massima allerta”. La sindaca Anne Hidalgo annuncerà nuove limitazioni che entreranno in vigore domani: prevista la chiusura dei bar e misure molto restrittive per i ristoranti. Università e scuole superiori dovranno dimezzare il numero di studenti.