L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio: «Attenzione altissima. Terremo a mente un principio cardine: per tutelare la salute dei cittadini vanno garantite condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e ovunque si svolga la vita sociale, perché ciò significa preservare anche l’economia e il nostro tessuto produttivo. Tutto sarà fatto all’insegna di principi di proporzionalità». Il contagio cresce inesorabile, anche in regioni come il Lazio o la Campania.