E’ subito flop del click day. La selezione per assegnare i 125 milioni a fondo perduto alle imprese che hanno subito danni dal lockdown non è partita. La piattaforma creata dalla Regione Siciliana è andata subito in tilt, in seguito alle 56 mila istanze. Come si vede in foto, il “click day” è stato rimandato per le ore 9 di giovedì 8 ottobre.