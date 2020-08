Domani ripartirà la Ztl a Palermo, dopo quattro mesi di stop per l’emergenza Coronavirus , il piano per ridurre il traffico nel centro della città riparte. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione, domani ripartiranno anche le strisce blu in tutta la città. Il comune ha perso circa 2 milioni e mezzo di euro vista la pandemia che ha portato all’annullamento delle zone a traffico limitato e delle strisce blu, adesso però si ritorna a tutti gli effetti e Palermo si spacca. Da una parte i residenti che avranno una migliore vivibilità, dall’altra commercianti e ristoratori che avrebbero voluto rinviare il tutto a settembre.

Si torna ai divieti

Domani alle 8 scatta di nuovo la Ztl diurna. Niente auto in centro senza pass. E il prossimo weekend sarà il primo di Ztl notturna dopo l’avvio, alla fine dello scorso febbraio. Gli orari saranno quelli estivi: venerdì e sabato dalle 20 fino alle 6 del mattino. Quindi il venerdì sarà una nonstop di Ztl: prima quella diurna e subito dopo l’altra. A novembre si cambierà di nuovo, con le limitazioni che partiranno negli stessi giorni ma alle 23.