Incredibile quanto successo a Mondello, dove si è scoperto che il ristorante stellato “Bye Bye Blues” rubava l’energia elettrica. L’edizione odierna di “La Repubblica fa il punto della situazione, mostrando che senza distinzione di ceto sociale circa 7 donne su 10 sono autrici di questi furti. Si va dalla titolare del Bye Bye Blues alla molgie di un pregiudicato che vive in uno stabile allo Zen 2.



Resta da capire se la titolare del ristorante si sia assunta la responsabilità proprio perché legale rappresentante o se sia stata lei in prima persona a piazzare il magnete sul contatore. Secondo i dati della procura palermitana il 70 per cento degli allacciamenti abusivi sono ufficialmente opera del gentil sesso, che però poi si scopre non ha alcuna dimestichezza con cavi, morsetti e nastro isolante.

Il caso più eclatante rimane quello di uno stabile in piazzale Prizzi a Borgo Nuovo dove sono state denunciate a piede libero sette donne, dai 28 ai 51 anni di età, per aver allacciato un intero stabile, occupato abusivamente alcuni anni fa, alla rete elettrica.