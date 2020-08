Oggi giorno decisivo in casa Bari per il futuro di Vincenzo Vivarini, il tecnico non ha convinto pienamente la dirigenza biancorossa dopo la sconfitta in finale dei playoff contro la Reggiana e oggi si discuterà il suo futuro. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione, nel pomeriggio è previsto il summit tra il ds Matteo Scala e il tecnico ex Ascoli.

Con ogni probabilità Vivarini rimarrà a Bari e si discuterà dell’organico per la prossima stagione, visto che più volte la società ha ribadito di voler proseguire su questa strada. In caso contrario si valuteranno altre opzioni come Auteri, da sempre pallino della dirigenza biancorossa.