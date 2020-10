L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo: «Dobbiamo iniziare a vincere le partite. Sappiamo chi siamo e dove voglio arrivare – ha detto nella conferenza stampa pre- gara Boscaglia. La partita contro la Ternana ci ha dato consapevolezza e ci ha fatto crescere. So che la squadra può dare tanto e non si sta ancora esprimendo per come può. Arriveremo presto al top».

«Gol? Succede ogni tanto di incepparsi – evidenzia Boscaglia – Quando ci sbloccheremo, faremo tanti gol. Dobbiamo capire che siamo una squadra assemblata da poco e c’è una conoscenza dei calciatori che al momento è ancora parziale. Abbiamo cambiato qualcosa in queste due partite. A Terni abbiamo anche costruito qualche occasione da gol. Dobbiamo rimanere tranquilli e sereni».







«Ci sono giocatori che stanno bene e giocheranno. Altri che non possono reggere – ha detto l’allenatore – L’unico problema è che la squadra non giocava da tempo».