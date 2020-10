L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla stretta anti-Covid 19. Il numero di nuovi positivi è in costante crescita. Si studia un freno alla movida, a partire dal divieto di assembramento e dallo stop alla sosta in piedi davanti ai locali, fino al blocco delle feste, massimo 30 persone, e delle nozze con molti invitati.

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha pure invocato un nuovo confronto con le Regioni sul fronte dei trasporti e, soprattutto, sul limite di capienza dei bus fissato all’80%: «Senza un controllo effettivo a bordo, si lascia la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%. Si può introdurre l’obbligo di usare guanti monouso a bordo dei mezzi pubblici, aumentando il ritmo delle sanificazioni del mezzo, più volte al giorno, perché non basta una volta sola. In alternativa, si può abbassare il limite massimo della capienza al 50%. Anche in questo caso andrebbe comunque aumentato il ritmo delle sanificazioni».





In bilico, il calcetto e gli sport di contatto non professionistici (previsto un confronto con le Regioni prima della decisione finale).