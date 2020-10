L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Luca Pagliarulo, ex capitano del Trapani: «Assistere a quest’umiliazione non è stato facile. La morte del Trapani – racconta – è avvenuta in modo quasi provocatorio. Petroni e Pellino hanno distrutto e mancato di rispetto a 115 anni di storia. Adesso, è tempo di pensare al futuro. Il Trapani deve risorgere. Riprenderemo il posto che meritiamo».



«Peccato non aver preso parte a questo campionato: ci eravamo salvati sul campo, e anche la serie C l’avremmo percepita come un’ingiustizia. Ma quest’anno c’è un girone meridionale di altissimo livello. Per organico, il Bari è un passo avanti a tutte le altre: ha allestito una squadra quasi di categoria superiore. Vedo molto bene il Catania, che ha un gruppo ben costruito e assortito. Il Palermo? Teoricamente, la qualità della squadra non è eccelsa. Sono sicuro, però, che Boscaglia si rivelerà un valore aggiunto e ottimizzerà le risorse a disposizione. Insomma, il Palermo sarà fra le squadre protagoniste assolute della stagione».







Il pensiero, poi, torna a Trapani. «Difficile trovare un calciatore passato da qui che non abbia un bel ricordo della sua permanenza in questa città. Il motivo è semplice: è una piazza calda, in cui si sente l’affetto della gente, ma in cui non c’è l’ossessione dei risultati».