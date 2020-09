L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare a Palermo, dove ci sono una serie di focolai in città. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione sui vari focolai, come quello della Rap, Del Pagliarelli, della Missione Speranza e Carità e infine quello di San Giuseppe Jato. A Palermo dal primo settembre ci sono stati 392 casi, molti di più rispetto a Catania e Trapani.

Il focolaio che preoccupa di più è quello di via Decollati: Missione speranza e carità. Sono quattro, al momento, gli ospiti della struttura di Biagio Conte positivi al Covid, uno di loro è grave. Si teme che il bilancio possa essere più alto, che il virus abbia colpito qualcun altro tra le 50 persone che alloggiavano nella stessa zona dei contagiati. Per questo l’Azienda sanitaria sta effettuando i tamponi sui contatti più stretti e, grazie all’aiuto della diocesi di Monreale, li ha trasferiti in un locale di Bisacquino. Agli altri ospiti sarà effettuato il test rapido.



Qualche chilometro più a est c’è il focolaio Rap: il più esteso della città. In pochi giorni il Covid è circolato dagli uffici dell’autoparco di Brancaccio fino agli operatori ecologici, colpendo 36 soggetti. Il virus è una livella che attacca tutti: 13 amministrativi, 8 autisti, 4 capo area, 11 operatori ecologici.

Anche al Pagliarelli c’è un numero di contagi elevato, dove sono 24 i positivi al Covid-19. A San Giuseppe Jato invece sono sei i contagiati dopo una festa di 18 anni.