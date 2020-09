L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su Eleven Sports, piattaforma che continuerà a trasmettere le partite del Palermo. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento pay per view con la web tv inglese, registrandosi sul sito internet www.elevensports.it, scegliere un abbonamento tra quelli offerti e attivare un profilo personale associato ad una carta di credito o ad una prepagata per avere a disposizione tutti i contenuti sportivi trasmessi. Chi vorrà, potrà anche scaricare l’applicazione per i sistemi android e ios dagli store e seguire i match anche su tablet e smartphone. Il costo dell’abbonamento mensile è di 5,99 euro, mentre per l’intero pacchetto annuale bisognerà pagare 39,99 euro per seguire. Saranno visibili tutte le partite tranne il posticipo del lunedì sera, che sarà visibile in chiaro su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre.