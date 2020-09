L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Trapani. Circola la voce che Pellino abbia rilevato solo una parte minoritaria delle quote del club. Il CDA rimarrà lo stesso: «Ho preferito – conferma lo stesso Pellino – che la vecchia proprietà rimanesse nella compagine, perché ha esperienza e conoscenza delle problematiche della società». La città ha accolto con scetticismo un cambio con proprietà che pare non essere tale fino in fondo.