L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo del futuro. La società rosanero si è messa in moto in vista della prossima stagione. Rispetto al passato si cercherà un tecnico in grado di allenare la rosa allestita dalla società e non uno che chieda dei fedelissimi. Negli ultimi giorni è emerso il nome di Beppe Sannino, libero dopo l’esperienza in Ungheria. La lista comprende anche Caserta, Boscaglia, Giovanni Tedesco, Auteri e Grassadonia.