L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro del Palermo. Bisognerà costruire una squadra in grado di reggere la pressione della piazza in vista della prossima stagione di C. Pelagotti, Lancini, Accardi, Crivello, Martin e Floriano creano una buona spina dorsale. Si valutano profili come quelli di Antonio Piccolo e Daniel Ciofani, entrambi in forza alla Cremonese e nel mirino di Castagnini e Sagramola già da gennaio.