Ecco qui di seguito le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Di Martedì’ su LA7: “Io penso che tutti gli assembramenti vadano evitati. Io penso che le immagini che abbiamo visto in queste settimane non facciano bene al nostro Paese e non danno un messaggio giusto, non dimentichiamo i volti segnati dei nostri medici e infermieri. Sono immagini che dobbiamo tenere in testa e chi ha compiti istituzionali dovrebbe farlo in ogni momento”.