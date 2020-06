L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul no a Decathlon. Il colosso è ancora interessato a investire a Palermo. «Rinnoviamo il nostro interesse a raggiungere gli sportivi palermitani con uno o più punti vendita», ha fatto sapere l’azienda. «Apprendiamo — dice Orlando — che la società Decathlon ha confermato il proprio interesse ad avviare la propria attività commerciale nella nostra città, fatto questo che non può che essere visto di buon occhio dall’amministrazione. Ma è fondamentale che tutti abbiano chiaro il quadro normativo entro cui le proposte possono essere valutate». Ci sono circa 180 aree “D2” disponibili: fra le aree più ampie, tutte di privati, viale Michelangelo e via Erice a Borgo Nuovo, via Magnisi e viale della Resurrezione a Pallavicino, via Palmerino nella zona di viale Regione siciliana dopo corso Calatafimi.