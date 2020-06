L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul timore della speculazione nel settore degli hotel. Gli intermediari dei fondi di investimento stanno cercando di acquisire alberghi, soprattutto in Sicilia orientale. «Si sono presentati da me – racconta il proprietario, Nico Torrisi, che fra l’altro è il presidente di Federalberghi in Sicilia – e mi hanno chiesto se avessi intenzione di vendere. Ma il mio non è un caso isolato: sono molti i colleghi che hanno ricevuto proposte del genere». «Soprattutto nelle grosse città – rilancia il presidente di Federalberghi Ragusa, Rosario Dibennardo – a diversi colleghi è capitato di ricevere offerte di questo tipo». Villa Igiea: il simbolo dell’hotellerie palermitana è andato a un colosso come Rocco Forte, che però adesso è stato costretto a rimandare la riapertura alla primavera dell’anno prossimo. « Con 120 operai e le regole di distanziamento – specificano dall’azienda – è impossibile fare più in fretta» .