L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul nuovo “look” dei rapinatori di supermercati, tabaccherie e farmacie. Da due mesi i banditi si presentano alle casse con mascherine chirurgiche, guanti in lattice, occhiali da sole. Sono già una ventina gli assalti in tutta la Sicilia, dall’inizio della pandemia. I banditi sfruttano poi il fatto di apparire agli occhi del commerciante come un normale cliente, da dietro la mascherina pronunciano la frase di rito: «Dammi tutti i soldi, veloce».